ART ORATOIRE – Rakoto Balet trace son chemin dans le Kabary

Junot Félix Francklyn Rakotondrabe dit Rakoto Balet, célèbre ses 10 ans dans l’art du Kabary (discours). À 28 ans, cet orateur talentueux retrace son parcours dans ce domaine fascinant qui lui a non seulement permis de maîtriser la langue malgache, mais aussi de forger une carrière florissante. « Mon aventure dans le monde du Kabary a débuté à l’âge de 18 ans. En classe de troisième, orienté vers l’option littéraire, j’ai ressenti le besoin de maîtriser la langue malgache et je me suis naturellement tourné vers le Kabary. Ce que je n’imaginais pas à l’époque, c’est que ce choix deviendrait une source de revenus », explique Rakoto Balet. À seulement 12 ans, il prenait déjà la parole à l’école pour prononcer des discours à l’occasion de la nouvelle année scolaire ou de festivités. Encouragé par son entourage à perfectionner son art, il s’est lancé dans le Kabary avec motivation et persévérance. « Grâce aux soutiens de mes voisins et à ma détermination, je célèbre maintenant mes 10 ans de carrière dans le monde professionnel du Kabary », confie-t-il avec enthousiasme. À partir de 2013, les opportunités de montrer son talent se sont multipliées. Il a participé à plus de cent mariages et créé des discours prononcés par des personnalités de haut rang pour inaugurer divers événements. Sa formation initiale en 2013, au sein de Mpikalo, lui a offert les bases du Kabary, mais c’est son interaction avec d’autres orateurs et sa passion pour la lecture qui lui ont permis de maîtriser cet art complexe. « J’ai découvert diverses traditions, car chaque région a ses propres coutumes en matière de Kabary. Pour moi, posséder les bases, savoir exploiter les opportunités et entretenir des relations sont les clés du succès dans ce domaine », partage-t-il. Ses mots résonnent avec éloquence, captivant les auditeurs et ouvrant des portes vers de nouvelles opportunités. Cette célébration de dix ans dans le monde du Kabary est un témoignage vibrant de sa détermination à préserver et à promouvoir la richesse linguistique et culturelle de Madagascar.