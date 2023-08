AFFAIRE RAÏSSA RAZAIVOLA – Le greffier en chef du TPI et un magistrat portent plainte

Pas une, mais deux. Une plainte déposée au tribunal de première instance (TPI) d’Antananarivo pour diffamation et outrage à magistrat , et une autre au Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) par le greffier en chef du TPI de la capitale et un magistrat de la pôle anti-corruption pour corruption, à l’encontre de Raïssa Razaivola,. Lors de son procès le 7 juillet dernier au TPI Anosy, Raïssa Razaivola a déclaré pendant son audition que le greffier en chef et l’autre magistrat ont reçu une somme conséquente de sa part et que ce sont des débiteurs insolvables. Fait que réfutent la numéro une de l’ordre des greffiers et le magistrat de la PAC et qu’ils considèrent même comme une diffamation publique, D’où la plainte au TPI. D’après le greffier en chef, cela veut aussi dire que la dame est une habituée de la corruption de haut vol, D’où la plainte au Bianco. Raïssa Razaivola a écopé au mois de mai d’une peine de 7 ans de travaux forcés pour tentative de meurtre. D’un autre côté, ses sympathisants pensent que la façon dont on la traite ne relève pas du légal et que ces dénonciations sont infondées.