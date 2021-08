Vaccin anti-covid – Les primo-vaccinés se ruent vers le vaccinodrome

Désorganisation au vaccinodrome du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), lors de la première journée de l’injection de la deuxième dose du vaccin Covishield/Astrazeneca. Arrivé à 5 heures du matin au CHU JRA pour être les premiers servis, Patrick n’a finalement été vacciné que vers 9 heures, heure à laquelle le vaccinodrome a été ouvert, hier. Le ton est vite monté dans la longue file d’attente, les premiers venus ont attendu plus de 5 heures, pour recevoir leur dose. « Nous sommes arrivés ici à 5 heures et vous ne débarquez qu’à 8 heures 30. Vous êtes payés pour être au service de la population. Réveillez vous à 4 heures du matin comme nous », assène un homme, dans la file d’attente. « Il faudrait, quand même, considérer le fait qu’il y ait des personnes âgées dans la file d’attente. Nous n’avons pas la force de rester ici longtemps », indique Josiane.

Les agents de santé ont été débordés. Plusieurs primo vaccinés se sont rués vers le vaccinodrome, lors de l’ouverture de la campagne de vaccination de la deuxième dose. « Nous avons invité les vaccinés durant la semaine du 10 et du 17 mai à venir aujourd’hui (ndlr: hier). Mais finalement, même les vaccinés au mois de juin sont venus », indique le Dr Rivomalala Rakotonavalona, directeur du Programme élargi de vaccination (DPEV). De peur de dépasser l’intervalle de huit à douze semaines indiquée pour l’injection de la deuxième dose, Aina, un jeune vacciné le 11 juin est venu se faire vacciner, hier. Le Dr Rivomalala Rakotonavalona rassure. « Nous sommes encore dans la bonne période de vaccination, il n’y a rien à craindre », lance-t-il.

Pour éviter l’arrivée massive des personnes au vaccinodrome du CHU JRA, le ministère de la Santé publique annonce l’ouverture de centres de vaccination dans les centres de santé de base (CSB) à Antananarivo-ville et dans les districts voisins. Un vaccinodrome sera, également, ouvert au Sehatra Maitso à Analamahitsy, à compter du jeudi. « Il n’y aura plus de campagne spécifique de vaccination anti-Covid, à compter de maintenant. Le vaccin anti-Covid sera un vaccin de routine. C’est pourquoi, il est nécessaire d’ouvrir des centres de vaccination de proximité », enchaîne le Dr Rivomalala Rakotonavalona. Ces centres de vaccination seront ouverts du lundi au samedi. Les primo-vaccinés n’ont plus besoin de s’inscrire. Il suffit qu’ils présentent leur carte vaccinale, pour être reçus. Les professionnels de santé rappellent que les masques doivent toujours être portés et les autres gestes barrières, respectés, pour ceux qui ont complété les deux doses du vaccin.