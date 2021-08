Transports – Air Madagascar, toujours du plomb dans l’aile

Joël Randriamandranto a-t-il refilé une patate chaude à Roberto Tinoka ? Il ne s’occupe plus du tourisme, une filière mal en point certes, mais il n’aura plus à chercher un hublot de secours pour Air Madagascar. Roberto Tinoka a hérité de lui les Transports et de la météorologie. Sur Air Madagascar, Joël Randriamandranto a annoncé que « le Business plan de redressement a été bouclé. Mais son contenu serait dévoilé en temps voulu. Lors de sa mise en œuvre». « Une esquive de circonstances mais maladroite à l’approche du remaniement du gouvernement », selon ses détracteurs.

D’autant que l’Assemblée ordinaire mixte des actionnaires d’Air Madagascar de lundi, présentée comme un sommet crucial pour l’avenir de cette compagnie aérienne nationale, a accouché de quelques souris. Une issue prévisible. Même la conférence de presse prévue du Président du conseil d’administration, Mamy Rakotondraibe, a été annulée au dernier moment. La seule décision majeure mais passée presque inaperçue. La nomination de Mahery Andriamamonjy comme directeur général par intérim de Tsaradia. Un Andriamamonjy en remplace un autre, Rafanomezantsoa de son nom qui a été quand même un directeur général à part entière. Ce qui peut signifier une nouvelle période de Transition pour Tsaradia. Alors que des solutions seraient envisagées par une « inféodation » d’Air Madagascar envers Tsaradia. Une sorte de phagocytose de la maison-mère par sa filiale. Afin de remettre les deux sur l’orbite du seuil de rentabilité. Tout en négociant les créances astronomiques d’Air Madagascar. Un schéma initié par des « anciens de la maison », soucieux de l’avenir de leur « entreprise », désormais derrière eux.