Sous-sol – Brice Randrianasolo sur un terrain miné

Une passation en catimini au crépuscule, sinon à l’abri des regards indiscrets des journalistes, toujours présents lors d’une telle cérémonie. Celle qui aurait pu sceller le sort de Fidiniavo Ravokatra comme ministre des Mines et des ressources stratégiques. Mais celui qui est venu le remplacer, Brice Randrianasolo, a été rattrapé par son passé douteux. Il a été lynché sur les réseaux sociaux, avec des pièces à conviction jetées en pâture.

Résultat de cette course folle vers l’inconnue, l’acte en question n’a pas été validé. Et Brice Randrianasolo risque de disparaître aussitôt qu’il est apparu du paysage poli tique. Dans la précipitation. En tout cas, celui ou celle qui aura la charge de ce ministère aura à trouver des solutions pérennes pour Kraoma SA, en léthargie depuis des mois. À autoriser ou non l’exploration et l’exploitation de l’ilménite de Ranobe par la société Base Toliara. À dépoussiérer le Code minier, objet de surenchères par les différents blocs d’opérateurs. À légaliser des milliers d’exploitants miniers travaillant dans l’illégalité totale du secteur informel. De cet épisode des plus rocambolesques, l’image du gouvernement a été quelque peu écornée.