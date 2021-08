Roberto Tinoka – Air Madagascar, une priorité

Le nouveau ministre des Transports et de la météorologie, Roberto Tinoka, a fixé de nouveaux objectifs pour les prochains mois de travail. Et le redressement de la compagnie aérienne malagache figure parmi les priorités du ministère. « Le secteur du transport figure parmi les secteurs lésés par la pandémie de coronavirus, plus particulièrement le transport aérien. Ce qui fait qu’Air Madagascar passe aujourd’hui par une terrible zone de turbulence. Cette compagnie est le fleuron de notre économie, c’est pourquoi son redressement sera notamment priorisé par le ministère », soutient le nouveau ministre lors de sa cérémonie de prise de fonction, hier, à Anosy.

Dans ce sens, le ministre a donc déjà annoncé qu’une stratégie se mettra en place au fur et à mesure. « Un dossier bien élaboré sur le sujet est déjà en ma possession. Et nous le présenterons prochainement au Conseil des ministres mais aussi au Conseil de gouvernement. Une fois ce dossier présenté, la stratégie pour la relance d’Air Madagascar sera aussitôt dévoilée » ajoute ce responsable.