Population – La promotion de la femme au cœur des actions

« Vehivavy Miavotsy », c’est l’un des axes prioritaires que la nouvelle ministre de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme projette de favoriser. « Vehivavy miavotsy est l’un des projets qui me tiennent à cœur. Le but étant de promouvoir l’autonomie des femmes afin de contribuer au développement du ménage », indique la ministre Princia Soafilira.

Pour permettre l’amélioration des conditions de la femme, les activités génératrices de revenus seront renforcées. Sur cette lancée, la continuité du filet de sécurité social a été également annoncée. « Que ce soit à long ou à court termes, les appuis aux plus vulnérables seront maintenus. Il s’agit par exemple du Tosika Fameno. Les régions bénéficiaires seront multipliées cette année », renchérit la ministre.

Par ailleurs, les droits des enfants seront mis en avant. « La lutte contre le non respect des droits des enfants sera parmi les axes prioritaires. Il y a également la lutte contre les grossesses précoces chez les jeunes. Pour cela, il est important de renforcer la collaboration avec les associations ou ONG qui œuvrent dans la promotion des droits des enfants », indique-t-elle. La passation de service entre l’ancienne ministre Michelle Bavy Angelica et lactuelle ministre Soafilira Princia a eu lieu hier.