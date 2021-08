Ministère de l’industrie, du commerce et de la consommation – Edgard Razafindravahy imprime sa marque

Le nouveau ministre de l’Industrie, du commerce et de la consommation entre en scène. Dès sa prise de fonction, Edgard Razafindravahy donne le ton et souligne l’importance de la synergie avec ses collaborateurs au sein de son département.

Synergie, travail, honnêteté. Ces mots résument le message que Edgard Razafindravahy, ministre de l’Industrie, du commerce et de la consommation, a adressé à ses collaborateurs au sein de son département.

Le nouveau ministre de l’Industrie, du commerce et de la consommation a pris ses fonctions, hier. Ceci à l’issue de la passation de service avec sa prédécesseure Lantosoa Rakotomalala. Une cérémonie qui s’est déroulée dans la cordialité. Dès ses premiers mots, le nouveau ministre a donné un aperçu du style Raza­fin­dravahy. Sur un ton volontaire et déterminé, il a affirmé son intention de prendre le taureau par les cornes. Une façon de faire qu’il a voulu partager avec ses collaborateurs au sein du ministère.

Homme de terrain, Edgard Razafindravahy affirme son intention de multiplier les descentes à la base. « Préserver les intérêts des producteurs, sans asphyxier les consommateurs », est la ligne directrice des actions de son département. Le ministre en est conscient, à l’heure actuelle, l’urgence est la lutte contre la hausse des prix des produits alimentaires et des produits de première nécessité (PPN).

Edgard Razafindravahy précise que ce n’est ni le ministre, ni le ministère qui sont responsables de la hausse des prix. Il souligne, toutefois, que son rôle et celui de son département est d’anticiper, prévenir, trouver des solutions à ce type de situation. De lutter contre les abus. Une mission qui nécessite l’implication et la synergie de tous les acteurs au sein du ministère de l’Industrie, du commerce et de la consommation, comme l’a indiqué le ministre.

L’autre facette du style Razafindravahy est l’implication de tous ses collaborateurs dans le travail et les efforts pour concrétiser la mission qui incombe à son ministère.

Droiture et transparence Fait rare lors de la prise de fonction d’un ministre, Edgard Razafin­dravahy a tenu à rencontrer l’ensemble du personnel de son département. Une rencontre qui s’est déroulée dans la Cour du ministère, à Amohidahy.

Le ministre a affirmé qu’il n’a l’intention d’écarter personne. Il a requis une collaboration franche et volontaire avec l’ensemble des fonctionnaires de son département. De la synergie et plus de proactivité sont, également, nécessaire pour réussir la la mission importante de ce ministère. « Nous allons travailler ensemble, dans la droiture et la transparence. Faites attention à ne pas verser dans la corruption. Nous tâcherons de bien travailler puisque ce département est un des piliers de la vie de la nation », soutient Edgard Razafindravahy.

Outre requérir la synergie dans le travail, la rencontre à Ambohidahy a été, aussi, l’occasion pour le ministre de l’Industrie, du commerce et de la consommation de se présenter lui même à ses nouveaux collaborateurs. D’affirmer qu’il est à l’écoute, accessible et attentif à leur bien être pour l’atteinte des objectifs et produire les résultats attendus du ministère. Allant en crescendo, l’ambiance à Ambohidahy a débuté par la cordialité, pour finir dans la convivialité.

La collaboration entre le ministre Razafindravahy et ses collaborateurs part, visiblement, sur de bonnes bases. Ils ont partagé quelques notes de chanson pour commencer le travail dans la bonne humeur, puisque la marque Razafindravahy, c’est aussi, le travail. Il a alors, immédiatement, enchaîné les réunions avec les directeurs au sein de son ministère et avec les responsables des organismes rattachés à son département. Renverser le plus rapidement possible la tendance inflationniste est, en effet, dans la ligne de mire.

Comme l’a souligné Edgard Razafindravahy, le développement de l’industrie est, également, une des missions principales qui lui est confiée. Lui-même chef d’entreprise, avant d’intégrer le gouvernement, le ministre est au fait des difficultés des industriels en ces temps de crise sanitaire. Remettre d’aplomb le secteur de l’industrie, mais aussi, faire en sorte qu’il contribue à la relance économique postCovid figure, aussi, dans la to do list du ministre Razafin­dravahy. Un challenge qu’il relève à bras le corps.