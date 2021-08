Ministère de la jeunesse et des sports – Hawel Mamod’ali prône la continuité

Changement d’air à Ambohijatovo. Exit Tinoka Roberto, transféré au département des Transports et de la météorologie. Bienvenu Hawel Mamod’ali, qui grimpe d’un échelon pour devenir ministre de la Jeunesse et des Sports.

La passation entre les deux hommes s’est effectuée, hier après-midi. Hawel sera épaulé par la vice-ministre Juliana Ratovoson.

Le nouveau locataire de la Place Goulette reprend des dossiers qu’il connaît déjà sur le bout des doigts. Faut-il rappeler qu’il y occupait le poste de directeur de cabinet auparavant ?

Durant son allocution, il a prôné la continuité par rapport à son prédécesseur: « Le MJS a lancé plusieurs projets de développement. Mon équipe prendra le relais pour maintenir la même cadence et pour les mener à terme. Il s’agit, par exemple, de la construction de la trentaine de stades de football dans différentes régions, des piscines olympiques à Mahajanga et Toliara, ou encore de plusieurs gymnases couverts », martèle-t-il.

Tinoka Roberto s’est aussi concentré sur ce point durant son discours : « Nous avons entrepris et réalisé beaucoup de choses dernièrement. Madagascar pourra s’aligner avec les autres pays d’Afrique en termes d’infrastructures. »

Jeux des îles

La Grande île accueillera les Jeux des îles de l’océan Indien en 2023. La préparation et le bon déroulement rendez-vous constitueront l’un des plus grands défis d’Hawel Mamod’ali. « Nous sommes focalisés sur l’aménagement de différents sites pour l’instant. Concernant l’athlétisme plus particulièrement, il faudra certainement recouvrir de tartan les pistes qui seront utilisées pour les Jeux », précise-t-il à ce sujet.

En parlant de tartan, le stade d’Alarobia est la priorité des priorités. En effet, le revêtement y est sérieusement dégradé. Or, les athlètes ont besoin d’une piste de qualité. Et ce, afin de se préparer au mieux pour les Jeux, si on veut que l’athlétisme garde son costume de principal pourvoyeur de médailles.