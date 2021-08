Gestion des déchets médicaux – Le CHU d’Androva choisi pour être un modèle

Le ministère de la Santé désigne l’hôpital d’Androva à Mahajanga pour améliorer la gestion écologique et rationnelle des déchets des soins de santé. C’est un projet du gouvernement japonais et de l’Onudi.

Une première dans les annales de la gestion des déchets médicaux. Le Centre hospitalier universitaire d’Androva sera un modèle pour l’amélioration de la gestion des déchets médicaux. Le ministère de la Santé publique a choisi cet établissement pour réaliser un projet du gouvernement japonais et de l’Organisation des Nations unies (Onudi), en collaboration avec le ministère de la Santé publique et celui de l’Environnement et du développement durable.

La représentante permanente de l’Onudi à Madagascar, Volatiana Rakotondrazafy a rendu visite au gouverneur de la région Boeny la semaine passée et a présenté le projet intitulé « Introduction des meilleures pratiques et technologies environnementales pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets de soin de santé, y compris les déchets de la Covid-19 à Madagascar » comme l’a annoncé en avril, le représentant du gouvernement japonais.

« L’objectif est de mettre en place les bonnes mesures pour la protection mutuelle des manipulateurs de déchets dans les centres de santé et de l’environnement. Le projet de leadership à Boeny dure un an. L’amélioration de la gestion des déchets hospitaliers sera divulguée dans les hôpitaux publics et privés à travers Madagascar », explique-t-elle.

ODOF

« Nous sommes particulièrement enthousiasmés par le partenariat avec le PNUD. Nous sommes très conscients que la propagation des déchets hospitaliers a un impact négatif sur la santé et l’environnement. Deux vœux présidentiels sont inclus dans le projet : le 5e Velirano axé sur la Santé pour tous et le 10e sur la Protection de l’environnement» , déclare pour sa part le gouverneur Mokhtar Andriantomanga.

Par ailleurs, la petite usine de fabrication de sucre installée dans le district de Mahajanga II fait partie du programme One district One Factory ou ODOF (un district, une usine). La représentante de l’Onudi a invité le gouverneur de la région Boeny à effectuer une visite sur place. C’est la deuxième entreprise sucrière de Mahajanga, après Complant Ouest Sucre à Namakia. « L’usine est l’une des récipiendaires des financements du projet Fihariana. Les équipements pour faire fonctionner cette entreprise ont été financés par l’Onudi.»

Le programme ODOF a été mis en œuvre en janvier dans la région Boeny. Il vise à promouvoir la transformation des produits locaux dans le cadre du développement économique des districts.