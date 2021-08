Concert – No Mady renoue avec la scène

Quinze années de carrière à énivrer la scène musicale de son énergie et de la ferveur de ses compositions, No Mady le groupe de rock électro-grunge revient pour un concert.

Ce 21 août à partir de 15h30, la Teinturerie Ampasanimalo affiche un de ses concerts phares de cette saison. Un groupe doté d’un charisme inégalé, No Mady revient avec un répertoire riche. Dans le milieu musical, ce groupe de rock reste incontournable conquérant un large public. Sa musique et chacune de ses chansons prônent une certaine forme d’engagement.

À ses débuts, No Mady se distingua comme un groupe de rock, formé intégralement d’artistes féminines. Le groupe a évolué en trio avec Stéphanie Razakaratrimo au chant et à la guitare, le pilier du groupe, mais également Tasha Randrianarilalaina à la basse et Miora Rabarisoa à la batterie.

À l’image même de son nom de scène, No Mady tel « nomade » en français, a fait du chemin avant de se forger une notoriété auprès de la communauté des amateurs de rock contemporain malgache. Le nom fait également référence à « No Mad», en anglais, comme pour signifier le grain de folie qui se retranscrit dans sa musique.

Parcours exemplaire

Avec des chansons en malgache, en français et en anglais, le répertoire du groupe évoque la vie quotidienne au sein de la société. À l’instar de « Kamolahy », « Tara lava », « Ravi-dena » ou encore « Kenona ». No Mady prône aussi l’amour sous toutes ses formes dans ses chansons, comme avec « Song about », « Need to », mais aussi « Sex ». Un groupe de rock très éclectique, le trio formé par Stéphanie, Tasha et Miora peut surprendre en conjuguant le rock avec un zeste de rap, de jazz et même du classique dans ses compositions.

Un talent qui lui a valu un joli parcours en dehors de nos frontières également, notamment au Transmusicales de Rennes, mais aussi lors d’une tournée dans l’Hexagone en 2018 en assurant les premières parties du groupe Inspector Cluzo. Les retrouvailles à la Teinturerie Ampasanimalo s’annoncent électrisantes.