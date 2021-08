Boeny – Six mille vaccinés du Covishield attendent la deuxième dose

Si tout se passe bien, la deuxième injection de dose de vaccin pour les six mille volontaires du Covishield eau mois de mai sera effectuée dans la région Boeny. C’est la déclaration du responsable du Programme élargi de vaccination (PEV) dans la région Boeny, le Dr Lantosoa Ratsarahaja­rizafy.

« La deuxième injection a débuté lundi à Antananarivo. L’Astrazenica remplace le vaccin. Il est importé du Royaume-Uni et non de l’Inde. Mais c’est le même vaccin que le Covishield. L’acheminement des doses de Janssen et d’Astrazenica, pour la région Boeny est attendu cette semaine. Les nouveaux candidats au vaccin contre la Covid 19 seront inoculés par celui de Johnson&Johnson. Le reste doit obligatoirement recevoir l’Astrazenica pour éviter des Manifestations adverses post Immunisation (MAPI) sévères », avertit le médecin.

Les inscriptions dans les centres de santé de base (CSB) pour les nouveaux candidats au vaccin sont prolongées cette semaine. La convocation des personnes en attente de leur deuxième dose sera prochainement annoncée par la direction régionale de la Santé publique de Boeny.

Sur les huit mille deux cents doses attribuées à la région Boeny, plus de six mille personnes ont été vaccinés du Covishield en mai. Le district de Mahajanga I était en tête avec un taux de vaccination élevé, avec plus de quatre mille doses injectées. En revanche, le taux de vaccination a été très faible dans le district d’AmbatoBoeny sur les six districts de la région.