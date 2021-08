Behenjy – Un adolescent viole une petite fille

Désolation à Behenjy. Un adolescent de quatorze ans a sexuellement abusé d’une petite fille samedi. L’enfant s’est retrouvée seule dans le village. Selon les informations recueillies, sa mère était partie ramasser du bois de chauffe. Le jeune bouvier a profité de l’occasion.

Après avoir commis le crime, le violeur a menacé la petite fille avant de disparaître sans laisser de traces. Ne comprenant pas ce qui lui était arrivé, l’enfant est restée silencieuse.

Après avoir relevé des signes inquiétants sur la petite fille, sa mère l’a examinée. Elle a ainsi constaté l’abus. Elle a conduit sa fille, dans un état préoccupant, chez un médecin. Celui-ci a confirmé l’agression sexuelle. La petite fille traumatisée nécessite aussi un accompagnement moral et psychologique.

Avant-hier, la mère de la victime a porté plainte auprès du poste avancé de la gendarmerie nationale. D’emblée, le premier responsable de la gendarmerie locale a ouvert une enquête.

Interpellation

Les informations timides et floues communiquées par l’enfant, apprenant encore à parler, ont été toutefois d’une importance capitale pour les enquêteurs. La gendarmerie a réussi à remonter les traces de l’adolescent grâce aux indices. Interpellé, celui-ci a été conduit au poste pour un interrogatoire. Après avoir essayé de dérouter les enquêteurs, le suspect a fini par passer aux aveux.

L’auteur du viol est un voisin de la petite file et sa mère. Ce crime a laissé l’entourage sans voix. L’adolescent n’a jamais eu des démêlées judiciaires ou des différends avec les riverains. Il est simple et sociable. Hier, les enquêteurs étaient en phase de clôturer leur enquête et de transférer l’affaire devant le parquet. Les résultats du déferrement sont attendus.