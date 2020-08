Ville de Toliara – Un présumé pédophile pris en flagrant délit

Un homme de nationalité étrangère de 65 ans a été attrapé par la police, dans un hôtel de renom situé au bord de la mer de Toliara vendredi dernier. D’autres mineures ont été aperçues attendre dans les parages. « Il était déjà nu et sur le point d’avoir une relation sexuelle avec une mineure de 14 ans. Cet étranger de nationalité suisse a été pris en flagrant délit, il encourt une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement et jusqu’à 20 millions d’ariary d’amendes » explique la Police des mœurs et de la protection des mineures (PMPM) de Toliara. Le présumé pédophile est indiqué vivre à Toliara avec un visa Touriste.

Olga Rajaonarivo de la PMPM Toliara explique que dans de pareils cas, les parents ou les tuteurs sont sollicités à suivre les activités et les comportements de leurs enfants. Au mois de mai, il a été rapporté que tout un réseau de pédophiles sévit dans la cité du soleil et qu’il cible surtout les enfants mendiants. « Les enfants victimes sont pour la plupart, ceux qui mendient du côté d’Ankilisoafilira. Ils sont âgés de 11 à 14 ans et on y voit même des enfants handicapés » a précisé une source dans cette révélation. Des maquereaux et des entremetteurs malgaches et étrangers sont indiqués organiser des séances sexuelles avec les mineures dans divers hôtels de Toliara et de Mangily. La plateforme régionale de protection des enfants après de nombreuses filatures se félicite de cette action de flagrant délit. .