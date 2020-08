Pandémie – La COI solidaire avec Madagascar

En cette période épidémiologique, notamment dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, la Commission de l’océan Indien (COI) soutient Madagascar pour combattre ce fléau. Par l’appui de l’Agence française de développement, un premier lot d’équipements et de matériels médicaux sera remis au ministère de la Santé publique. Le personnel de santé et les malades de la Covid-19 bénéficieront de ce don. Des masques, des équipements de protection individuelle figurent sur la liste de la première tranche de la donation de la COI.

Les pays de l’océan Indien sont solidaires avec Madagascar pour faire face à la pandémie du coronavirus. L’envoi de ces matériels vise de renforcer effectivement « des capacités diagnostiques, de protection des personnels et du dispositif de prise en charge. Les matériels et équipements qui seront distribués à Madagascar demeurent un apport important au regard du risque persistant dans le pays » peut-on transcrire dans un communiqué. La solidarité régionale se raffermit malgré la pandémie. La COI a entre autres élaboré des plans d’urgence pour aider les Etats membres et la population contre la Covid-19.