Opposition – Le RMDM prévoit une démonstration de force

Pour hisser le RMDM à la place qu’il mérite. Tel est l’objet de la « convention nationale », qu’elle compte organiser. Un rendez-vous que le groupement d’opposition RMDM veut organiser immédiatement après la levée du confinement et/ou de l’état d’urgence sanitaire.

Dans une note qu’il a lue durant une réunion des têtes pensantes du RMDM, hier, à Bel’air, Marc Ravaloma­nana, chef de file de ce mouvement d’opposition, met l’accent sur le timing. Il s’agira donc de ne pas perdre du temps pour concrétiser ce qui a été décidé durant le conseil national que le groupement a tenu, le 10 août, mais aussi, pour marquer le coup dès que la situation nationale reviendra à une certaine normalité.

Au regard du texte relatant la stratégie d’action du RMDM, les leaders du groupement sont conscients que du « statut et le poids politique », des invités et des participants, dépendront l’atteinte des résultats escomptés par sa « convention nationale ». Aussi, la consigne est donnée aux meneurs du RMDM de ratisser large. La création de branche de l’entité d’opposition dans les régions est parmi les premiers chantiers à entreprendre.

Le texte qui a servi d’antisèche à Marc Ravalomanana veut aussi, que le RMDM convainque les entités politiques et personnalités ne partageant pas la ligne du pouvoir, à joindre ses rangs. La note lue, hier, avance, également, sans ambages que le RMDM veut convertir à sa paroisse des cadors de la scène politique. Ceci toujours dans le but de renforcer son statut et de peser un peu plus dans l’arène. À part des coups d’éclat médiatique, en effet, le groupement d’opposition peine à influer sur la vie politique.