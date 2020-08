Infrastructures – Des projets en cours dans les ports

Des travaux s’organisent dans les ports de Toamasina, Vohémar ou encore Manakara. La réhabilitation du canal de Pangalanes n’est pas des moindres.

Les investissements dans les ports à prioriser. L’île doit exploiter son insularité en mettant en avant les infrastructures portuaires. Le port de Vohémar a souffert en 2018 pour incapacité d’accueil. Il est pourtant le seul port disposant d’un tirant d’eau convenable (8m 50) dans toute la région Sava et se trouve être le plus près des ports d’éclatement régionaux tels La Réunion, Maurice et les Comores. Existant depuis la colonisation, le port de Vohémar se trouve dans un état de vétusté. Avec un quai opérationnel de cabotage régional de 50m, et un autre quai pour les marchandises conventionnelles et de petit tonnage, le port est limité dans ses actions.

La société de gestion du port de Vohémar a connu des impasses dans le matériel de manutention, de levage et d’entreposage des conteneurs. L’étranglement du port a été le plus souligné quand les petits caboteurs étaient restés au large pendant des jours pour céder la priorité aux pétroliers. Le port enregistre pourtant pas moins de dix milliards ariary de recettes douanières annuelles. Des solutions de secours ont été apportées après des haussements de ton de part et d’autre à cette unique voie d’entrée et de sortie de la région de la vanille en 2019. Des actions pérennes sont envisagées pour le port de Vohémar et un appel d’offres sera incessamment lancé pour un nouveau manutentionnaire à la fois gestionnaire du port, apprend-on.

Fin d’année

Les travaux d’extension du port de Toamasina en revanche, ont été suspendus pour cause de Covid-19. Des travailleurs Japonais ont préféré retourner dans leur pays en attendant que le contexte sanitaire dans l’île s’améliore. « Nous sommes déjà en réflexion d’un planning sur la reprise des travaux » a soufflé mot le DG du port, Christian Eddy Avellin. Les travaux d’extension concernent cinq hectare s d’ aménagement, le remblayage des sites de la Baie de dames ou encore la pose de blocs de « dolos » de 50t pour protéger les berges, la mise en place d’un nouveau brise-lame et un rallongement de quai de 345m de plus.

L’extension est prévue aboutir en 2026 mais sûrement repoussée pour cause de pandémie. Le port de Manakara, dans la région Vatovavy Fitovinany est également en étude. « La réhabilitation du port de Manakara demande l’éclatement d’une barrière de corail, ce qui ne sera pas sans risque du point de vue écologique. Toutefois, le développement du port va aller de pair avec celui du Canal des Panga­lanes pour devenir un port fluvial. Le tout devra s’orchestrer sous forme de partenariat privé public. Des réflexions vont déjà dans ce sens » fait savoir le capitaine de vaisseau Jean Edmond Randria­nantenaina, directeur général de l’Agence portuaire maritime et fluvial (APMF). Les travaux de réhabilitation et d’assainissement du canal des Pangalanes sont prévus finir vers la fin de cette année.

Les travaux ont débuté en septembre 2019 et se sont divisés en trois étapes. Le dragage éparpillé, le dragage de fond et l’enlèvement de douze principaux points noirs dont six pour l’heure sont achevés.

Onze kilomètres de dragage de fond ont pu être réalisés notamment dans les localités de Masomeloka, Ambalavotaka et à Nosy varika au niveau d’Andrin­gitra sud. «ll faut savoir que la réhabilitation et l’assainissement du canal des Pangalanes ne consiste pas à assainir de Toamasina à Mananjary. Il s’agit surtout d’enlever les plantes flottantes ayant bouché le canal, d’enlever les points noirs et des dragages de fond dans des localités définies » finit le DG de l’APMF.