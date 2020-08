Indonésie-Madagascar – Les échanges commerciaux baissent

Les impacts indésirables de la crise sanitaire se font sentir sur les échanges économiques entre Madagascar et l’Indonésie. Une baisse sur la balance commerciale est observée au cours du premier semestre de l’année 2020. L’information émanant de l’ambassade d’Indonésie lors de la célébration de son 75e anniversaire de son indépendance, hier, a fait quelques constats sur les réalisations entre janvier et juin.

La balance commerciale entre l’Indonésie et Madagas­car pendant la période janvier-juin 2020 a atteint 38,1 millions de dollars. La situation est en déséquilibre et met en faveur ce pays de l’Asie en tant que partenaire de la Grande île dans le domaine commercial. La valeur des échanges commerciaux avec l’Indonésie a passé de 56,6 millions de dollars l’année dernière de la même période. Tandis qu’en 2018, les affaires ont brillé car le chiffre s’élevait à 144,6 millions de dollars. « La chute de certaines valeurs sur les indications économiques est due à la baisse du taux des échanges sur la transaction import-export depuis la fermeture des frontières », explique un économiste. « Les effets sont presque inévitables jusqu’au redressement des relations avec les pays partenaires », ajoute-t-il.

Par ailleurs, les échanges commerciaux entre les deux pays sont plus connus sur l’exportation de l’Indo­nésie vers Madagascar l’huile de palme, les pâtes et les produits en papier. Tandis que les consommateurs indonésiens sont attirés par les produits phares en provenance de la Grande île dont les clous de girofles, les huiles essentielles, le cacao et le coton.