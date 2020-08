Football – Ligue des champions : Ludogorets en confiance avant la C1

Avant son entrée en matière en Ligue des Champions, le Ludogorets Razgrad a signé une large victoire devant le Slavia Sofia, pour son premier match à domicile en championnat.

Le Ludogorets d’Abel Anicet Andrianantenaina débute en Ligue des Cham­pions, cette semaine. Le champion de Bulgarie se déplace au Monténégro, pour le compte du premier tour de qualification de la saison 2020-2021.

Ils affronteront le Buduc­nost ce mercredi soir à Podgorica, au stade Pod Goricom. En raison de la situation sanitaire, le match se jouera à huis clos. Les joueurs du Ludogorets débarqueront dans les Balkans ce mardi. Ils tiendront une séance d’entraînement dans la soirée à Pod Goricom.

L’équipe de Razgrad aborde ce déplacement avec confiance. Et ce, après avoir remporté son premier match à domicile en championnat, vendredi dernier. Elle a rendu une copie parfaite à l’issue de la deuxième journée. Nette victoire trois buts à zéro devant le Slavia Sofia.

Contrairement à la première journée de la First League, le capitaine des Barea ne figurait pas dans le onze de départ. En effet, le coach Pavel Varba a effectué plusieurs changements parmi ses titulaires, en intégrant notamment la dernière recrue espagnole Higinio Marin, un nouvel élément présenté la veille du match.

Capacités défensives

À l’approche du coup de sifflet final, Mardi a cédé sa place sur le terrain à Abel Anicet. Un changement effectué certainement pour verrouiller l’entre jeu afin de préserver l’avance du Ludo­- gorets, vu les capacités défensives de l’international malgache.

Le Ludogorets est donc sur le point de débuter une nouvelle campagne continentale. Avant de se lancer dans le grand bain de la C1, faisons un survol de ses précédentes apparitions. Le nonuple champion bulgare cherchera avant tout à faire mieux que l’exercice d’avant, quand il avait été éliminé dès le premier tour.

Une qualification en phase de groupes permettrait d’effacer cette désillusion. En 2014-2015 et en 2016-2017, le club avait déjà réalisé pareille performance. Abel Anicet et ses coéquipiers avaient alors croisé la crème du Vieux continent, notamment le Real Madrid et Liverpool, puis Arsenal et le Paris Saint-Germain. Ils espèrent pouvoir rééditer le même parcours cette fois-ci.