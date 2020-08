Farafangana – Un meurtre vire à l’émeute

La ville de Farafangana en ébullition. Hier en début de matinée, une horde d’individus en état d’énervement total s’est abattue sur la caserne du groupement de la gendarmerie nationale de la région Antsinanana pour réclamer la tête de trois individus. Ces derniers étaient soupçonnés d’avoir été pour quelque chose dans le meurtre du chef fokontany d’Andranomakoko, abattu la veille près de son lieu d’habitation. Exigeant que les trois hommes lui soient remis pour qu’elle se fasse justice elle-même, la foule furieuse s’est attroupée en masse aux abords du siège du Groupe d’Appui de la Police Judiciaire (GAPJ) de la gendarmerie de la région Atsimo-Antsinanana.

Les forces de défense et de sécurité de la région, constituées par les forces de police et celles de la gendarmerie ainsi qu’un important effectif de l’armée malgache ont dû recourir à la manière forte pour défendre le camp et maîtriser cette violente manifestation. Deux heures après, une accalmie a fini par gagner la ville. Les individus furieux ont fini tant bien que mal par se disperser.

Outre l’efficacité de l’intervention des forces de défense et de sécurité, cette atmosphère apaisée est le couronnement de négociations conduites par les autorités civiles locales par truchement de la préfecture entre autres.

Il s’en était fallu de peu pour les suspects placés en garde à vue. Après quelques heures de sueur froide, ils ont eu plus de peur que de mal. Les trois individus sont hors de danger et ont été placés dans un endroit sûr dès que la situation était sous contrôle.

Les trois personnes soupçonnées d’avoir fusillé le défunt chef fokontany ne sont pas des environs. Dimanche après-midi, le chef de fokontany d’Andrano­makoko avait essuyé des tirs de fusil de chasse. Conduit à l’hôpital, la victime a succombé. Entre-temps, la gendarmerie a ouvert une enquête. Alors que des villageois commençaient à s’en prendre aux suspects, ces derniers ont été arrêtés et placés en garde à vue. Hier après avoir eu vent de l’arrestation, une foule vindicative s’est déchaînée sur la caserne de la gendarmerie pour tenter d’arracher le trio au forceps mais l’intervention des forces mixtes a pris l’assaut à contre-pied.