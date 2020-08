Document administratif – Une centaine de dossiers rejetés

Certaines personnes ayant déposé des dossiers au centre immatriculateur (CIM) d’Antananarivo, avant le confinement, seront obligées de refaire ou de compléter leur dossier. Le CIM a sorti, hier soir, une longue liste de numéros d’immatriculation de véhicules dont le dossier a été refusé. « Une centaine de dossiers ont été rejetés. Il peut s’agir de pièces incomplètes, de document sans signature, ainsi de suite », indique le chef CIM à Antananarivo, Velonjara Rakotonandrasana, hier. Ces problèmes auraient été constatés pendant le traitement des dossiers. Le CIM invite les propriétaires de ces numéros à se rendre au centre immatriculateur annexe Alhambra à Ankadimbahoaka, ce jour, pour connaître le motif de suspension du traitement de leur dossier.

Ces numéros sont visibles sur la page Facebook du CIM. Pour respecter les mesures sanitaires afin d’éviter les risques de propagation du coronavirus, le CIM les a fait venir par groupe de vingt personnes à une heure bien précise.

Hier, certaines personnes se sont ruées à Ambohidahy, pour réclamer leur paperasse, mais le CIM à Antananarivo ne reprend ses activités qu’à partir de ce jour. La délivrance de carte grise, dont les dossiers ont été déposés et traités avant et pendant cette épidémie de coronavirus, s’effectuera au CIM à Ankadim­bahoaka. Les attestations de non gage, les inscriptions de gage, la radiation de gage et le visa des cartes violettes seront traités dans ses locaux à Ambohidahy. Pour le moment, le CIM à Antanana­rivo ne recevra pas de nouveaux dossiers. Le directeur général de la société « Hephalu Mada », le fournisseur en documents biométriques, Dieudonné Razafindrazaka, souligne, par ailleurs, que les activités du CIM se poursuivent dans les autres provinces. Il affirme qu’il n’y a pas de risque de rupture de stock du papier. Il en a encore pour 5 ans.