Diana – Le recensement avance

La région Diana est à pied d’œuvre pour mener le projet de recensement de la population d’Antsiranana ayant pour objectif de dénombrer les personnes vulnérables dans la ville. Après avoir obtenu une formation préalable, des équipes d’enquêteurs, constituées chacune par un militaire, un agent communautaire, un chef secteur, un scout et des jeunes bénévoles au niveau des quartiers , ont déjà sillonné les vingt-cinq fokontany de la ville pour réaliser ce recensement.

De son côté, le comité d’organisation de la distribution de Vatsy Tsinjo, conduit par les directions régionales de la statistique et de la population, a fait appel aux bénévoles issus des services techniques déconcentrés pour saisir les données collectées estimées à 25 800 foyers. Ces derniers sont volontairement venus en masse dans la résidence de la région Diana pour accomplir leur devoir civique et ils ont entamé l’opération dès samedi dernier et pendant le week-end.

En fait la liste finale va servir le Centre de commandement opérationnel régional à identifier les vraies personnes vulnérables qui bénéficieront les colis Vatsy Tsinjo, promis par l’État.

De sa part, le gouverneur de la région Diana Daodo Arona Marisiky est venu les soutenir. Il les a encouragés à bien travailler ensemble pour que la liste établie soit transparente et puisse refléter la réalité au sein de la communauté.

Puis , le numéro un de Diana n’a pas chômé malgré le jour férié et le weekend . Entouré des membres dudit comité ainsi que des personnels de la santé, il a effectué une visite inattendue dans quelques quartiers de la ville pour constater de visu la façon de travail des chefs fokontany et des enquêteurs.

De fait, il s’est inopinément rendu visite aux personnes considérées comme vulnérables dans les trois secteurs d’Ambohimitsinjo. Ont été bénéficiaires de cette descente des personnes âgées, des jeunes femmes ayant perdu leur emploi et des jeunes mamans monoparentales…

L’occasion lui a permis de donner des instructions aux enquêteurs pour que ces derniers finissent bien leur travail sans discrimination.