MANQUE DE L’EFFECTIF DES SURVEILLANTS – La première journée du baccalauréat troublée

Le baccalauréat de cette année scolaire 2022-2023 a connu une certaine instabilité au niveau du déroulement pour la première journée. L’examen national en vue de l’obtention du diplôme de baccalauréat de l’année 2023 a débuté ce lundi vers sept heures (7h) du matin. Toutefois il n’a pas pu se dérouler normalement comme prévu. Des centres d’examen en manque de surveillants et quelques couacs sont à déplorer. Tel le cas du centre d’examen au Lycée Saint Michel Itaosy, le manque de dix (10) surveillants a troublé le bon fonctionnement de la première journée surtout la matinée. Des renforts auprès des établissements voisins surtout les enseignants des écoles privées ont été sollicités. « Nous avons manqué de dix surveillants sur les 40 attendus pour nos 20 salles d’examen », explique Fenitra Onjaniaina Rakotonirina, le chef de centre du Lycée Saint Michel Itaosy. Chaque salle doit acquérir deux surveillants au minimum pour le bon déroulement des épreuves. Hors, pour celui de ce centre situé à Itaosy, des salles n’ont qu’un surveillant dès le commencement de la discipline philosophie de la matinée. Pour en résoudre, le centre a aussi substitué quelques secrétaires de session vers la surveillance pour combler le manque. Ce manque considérable est dû au non-paiement des vacations des enseignants qui ne sont plus assidus à leur participation depuis les divers rompements de ce paiement depuis l’année 2020. Le problème ne s’était pas seulement produit pour le centre du Lycée Saint Michel Itaosy, des surveillants pour le centre du Lycée Moderne Ampefiloha ont été absents. De ce fait, des étudiants en préparation du diplôme de Master, ont été recrutés pour les remplacer. « Le recrutement des jeunes de première année pour la surveillance n’est qu’une vanne », explique Manjato Rasamimanana, le chef de centre auprès du Lycée Moderne Ampefiloha. Le recrutement des surveillants s’est poursuivi ce week-end alors que le problème a persisté ce lundi chez certains centres d’examens. Face à ces difficultés de la première journée, le Directeur des examens nationaux a rassuré les candidats sur un meilleur déroulement des épreuves à partir de ce jour. « Nous allons pallier les failles pour ce jour et ceci jusqu’à la fin des sessions », rassure Dr Harinaivo Hajasoa Ralaivao, le directeur des examens nationaux.

Les résultats sortiront dans un mois

On estime que le résultat de l’examen du baccalauréat sortira dans un mois dans tout Madagascar. Il est possible que pour certains les résultats apparaitront plus tôt, en fonction de l’effectif des candidats dans chaque Office du Baccalauréat. Le dépouillement des copies d’examen commencera lundi après l’examen, comme annoncé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.