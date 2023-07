JEUX DE LA FRANCOPHONIE – Miangaly Théâtre annule sa participation

Il reste 21 artistes qui vont nous représenter aux Jeux de la francophonie, après le renoncement de la Compagnie Miangaly Théâtre.

À seulement 10 jours de l’ouverture officielle des Jeux de la Francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo, la participation de Madagascar reste toujours incertaine. En effet, la Compagnie Miangaly Théâtre, représentée par Nathalie Rason accompagnée de Zonirina Nantenaina, a pris la décision de renoncer à sa participation dans la catégorie conte. « Il nous est difficile de représenter dignement notre pays avec toutes les incertitudes qui planent et les préoccupations qui en découlent. Nous préférons concentrer toute notre énergie sur les projets nationaux et internationaux en cours », annonce la compagnie Miangaly dans sa page facebook.

N’abandonnent pas

Malgré cette décision, les autres compétiteurs se préparent toujours à représenter Madagascar lors de cette compétition. Patou, qui sera notre représentant dans la catégorie freestyle pour la jonglerie, reste déterminé. « Je n’ai pas encore baissé les bras car je garde l’espoir que nous irons à Kinshasa. Cette semaine, je continue à m’entraîner pour être prêt à 100% et faire rayonner notre pays », confie-t-il. « Nous avons déjà eu une discussion avec le responsable du ministère de la Communication et de la culture. Nous attendons leur décision d’ici demain. Pour ma part, je n’ai pas encore abandonné », déclare Natiora-nomena Narda, notre représentant dans la catégorie littérature. La demande de participation a déjà été transmise à la Primature et ce sujet devrait être discuté lors du conseil des ministres de demain. L’issue de cette discussion déterminera la participation de Madagascar aux Jeux de la Francophonie.