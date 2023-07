FOOTBALL – JEUX DES ILES – La ruée vers l’or commence

Dix-huit joueurs locaux ont assisté à la première séance d’entraînement d’hier à Mahamasina. Les Barea n’auront plus que quarante jours pour se préparer et rêver de récupérer l’or des jeux.

Coup d’envoi du regroupement. Avec l’initiative du staff, les Barea ont lancé hier leur préparation avec les moyens du bord. Ils ont effectué leur première séance d’entrainement sur le terrain annexe Barea à Mahamasina. Dix-huit joueurs, tous des locaux, ont été présents à l’entrainement inaugural. Du jamais vu dans l’histoire de la préparation des jeux, le sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe, son staff et leurs protégés n’auront plus qu’un mois et quelques jours pour se préparer, alors que l’objectif est de taille. «Outre mon défi personnel de récupérer la médaille d’or après notre élimination en phase de groupe en 2019, nous avons perdu l’or à domicile en 2007 et la dernière médaille d’or date d’il y a trente ans, aux Seychelles en 1993. Tous les Malgaches et surtout les amoureux du foot attendent un meilleur résultat car nous évoluerons à domicile. C’est justement pour cette raison que nous avons décidé de se lancer au travail. Nous ferons ce que nous pouvons avec les moyens du bord et nous verrons après» signale le coach Rôrô. Le regroupement officiel, pris en charge par l’État reste un point d’interrogation. «Nous ne pouvons plus attendre avec le peu de temps qui nous reste. Les joueurs rentrent après chaque entrainement en attendant notre départ pour Mahajanga, jouer le match amical contre la sélection mahoraise» souligne le sélectionneur. Le groupe démarre cette semaine la préparation avec la consolidation de la condition physique, en marge du travail technico-tactique. «Nous ne négligeons pas non plus la préparation mentale» poursuit-il.

Discipline

La première journée d’entrainement a été aussi marquée par un moment de rappel à l’ordre. Trois joueurs sont arrivés avec vingt minutes de retard. Le sélectionneur et ses assistants Gilles Hugon et Wissem Maarouf ont mis le point sur les «i» et ont été clairs sur la discipline, «vous ne respectez pas les entraineurs ainsi que vos coéquipiers. Nous avons un objet commun à atteindre et vous devriez être disciplinés». Les autres locaux rejoindront le groupe cette semaine. Vévé Arisitide a été absent hier car c’était le jour de son mariage civil. Le portier Nina Rakotoasimbola passe quant à lui des examens officiels jusqu’à jeudi. Concernant les expatriés, le joueur du St Michel United des Seychelles, «El Hadari est actuellement à Mahajanga mais compte tenu qu’on n’est pas encore en regroupement officiel, on ne peut pas l’obliger à venir alors qu’il n’a peut-être pas de famille pour l’héberger à Tanà… Pour les autres, nous devrons attendre la trêve de la ligue réunionnaise car les jeux des îles n’ont rien avoir avec la fenêtre Fifa. Nous ne pouvons pas obliger leur club respectif de les libérer car ce sont des joueurs semi-professionnels» explique le coach Rôrô.