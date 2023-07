EXAMEN BACCCALAURÉAT 2023 – 18,7% de candidats de plus pour Mahajanga

Première journée de l’examen du baccalauréat, enseignement général et première partie pour l’enseignement technique, hier pour la région Boeny.

Aucun incident majeur n’était constaté dans les trente-deux centres d’examen dans la province de Mahajanga, selon les rapports obtenus par la présidence de l’université. Cette année, l’effectif des candidats a connu une hausse de 18.29%, par rapport à la dernière session dans la province de Mahajanga, soit 24 707 candidats dont 7 263 candidats pour la région Boeny et ils sont répartis dans trente-deux centres d’examen pour les six districts. Cinq centres d’examen sont recensés dans la Cisco de Mahajanga 1. Le président de l’université de Mahajanga, professeur Blanchard Randrianambinina et son staff ainsi que les émissaires du ministère de l’Éducation nationale venant de la capitale ont officiellement lancé l’examen hier au lycée Philibert Tsiranana à Mangarivotra. L’appel des candidats a débuté à 7h du matin. « Les sujets d’examen sont déjà déposés et mis en sécurité au niveau de la gendarmerie nationale dans les autres régions telles que Sofia, Melaky et Betsiboka ainsi que Mahajanga, depuis plusieurs jours. Les chefs de centre sont déjà sur place également », a déclaré le président de l’université. Il a également mis en garde contre la dispersion de faux sujets d’examen. Des mesures sont déjà prises face à ces mauvaises intentions.

Haute protection

Le plus jeune candidat est de sexe masculin et inscrit dans la série A2 au centre d’examen d’Antsohihy. Tandis que la doyenne candidate de la série A2 également dans la Cisco de Mahajanga est âgée de 56 ans. Les centres d’examen sont sous haute protection et avec la présence de trois éléments de l’Emmo. La deuxième partie de l’examen du baccalauréat pour l’enseignement technique se poursuivra le 24 juillet jusqu’au 27 juillet prochain. Ils sont mille cent soixante-quatorze candidats à participer à l’examen de l’enseignement technique dans la province de Mahajanga.