ENSET – Le nombre des normaliens augmente

La promotion « MANITRA » de l’École normale supérieure technique (ENSET) regroupe 347 étudiants dont 207 étudiants en LAPEN (Licence d’Aptitude au Professorat de l’École Normale) et 140 diplômés de Master indifférencié dans la mention EADIMI. L’ouverture du 40e anniversaire a déjà débuté lundi dernier, puis s’est poursuivie par cette cérémonie qui a clôturé officiellement les différentes festivités organisées pour marquer cet évènement. Donc, l’établissement a déjà quarante ans de transfert et de partage de connaissances ; donc quarante années d’expérience. Ce n’était qu’un pur hasard si l’Enset a mis son choix sur la date du vendredi 14 juillet. Certes, la date coïncidait avec la célébration de la fête nationale française, mais la journée a déjà été prévue pour clôturer la célébration d’une semaine. C’était réellement un vendredi joli pour l’ensemble du corps enseignant, les parents, les proches et surtout les étudiants normaliens, car il s’agissait d’un jour historique et inoubliable pour l’établissement. Il demeure l’événement le plus marquant de la vie de l’école. De bon matin, ces catégories de personnes ont afflué le gymnase couvert d’Antsiranana pour assister à cette fête qui a duré presque sept tours d’horloge.

Six mentions

Cependant, la joie et le sourire étaient omniprésents tout au long de la cérémonie tenue au gymnase. L’assistance des personnages distinctifs et les personnalités politico-administratives de la région ainsi que les hauts responsables académiques à cet évènement a fait la spécificité de la cérémonie après les années de l’existence de l’école au sein de l’UNA. Citons entre autres la présence du député Rio Ramenason , qui n’est autre que le parrain de la promotion Manitra et du Girondin Kamonja, représentant du gouvernorat de la région Diana. Fidèle à sa générosité légendaire, le parrain n’est pas venu les mains vides. Tout a débuté par la proclamation des résultats, suivi de la remise d’attestations de licence et de master aux étudiants sortants de l’Enset. Comme il est de tradition, à chaque sortie de promotion, la cérémonie s’est déroulée en langue française et les discours successifs se sont aussi faits en français. Le prix de major de promotion a été offert à Boinoyou Littoufi .Il est à la fois le major du département génie mécanique avec une mention bien. Cette journée festive s’est terminée par une série de discours des officiels présents. L’occasion a permis au directeur de l’Enset Antonio Jaomiary d’apporter plus de précision sur la célébration et la mission de son établissement. Selon ses explications, avec ces quarante ans d’existence, l’école a pour vocation principale de former des enseignants du collège de l’enseignement général et technique pour le grade licence et du lycée d’enseignement technique et général pour le grade master. Ainsi, elle forme également des futurs cadres d’entreprise d’où le volet ingénierie dans l’appellation de différentes mentions de l’Enset. Suivant cette vocation, l’Enset a plusieurs collaborateurs tant au sein de l’université qu’en son dehors. Actuellement, il y a six mentions centrées sur l’éducation, l’apprentissage, didactique et ingénierie, lesquels sont les mots d’ordre de l’établissement. « Mes chers diplômés, il y a quelques années on vous a souhaité bienvenu à l’Enset, aujourd’hui, vous avez bien terminé ce que vous avez commencé. Je reviens vers vous avec une immense satisfaction et une profonde émotion pour vous féliciter d’être sortis diplômés de l’établissement » a-t-il exprimé, tout en évoquant que cette cérémonie est un évènement fédérateur qui conclut brillamment en chapitre la vie des nouveaux promus.