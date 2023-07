CONCERT – Dama et Erick Manana se retrouvent

Dama et Erick Manana s’apprêtent à réaliser un événement extraordinaire au Ccesca Antanimena les 18 et 20 août. Après quatre longues années sans se revoir, ces artistes talentueux ont décidé de consolider leur amitié à travers un spectacle intitulé « Deux voix, deux guitares ». « Nous souhaitons profiter de cette occasion pour renouer avec notre public et partager l’amitié indéfectible qui nous unit depuis de nombreuses années à travers la musique. Cependant, nous ne cherchons pas à nous mettre en avant ou à démontrer notre supériorité musicale lors de cet événement. Notre objectif est bien différent. Nous aspirons à offrir une expérience musicale mémorable à notre public et à partager l’amitié sincère qui nous anime », déclare Dama. À noter que Dama et Erick Manana ont déjà conquis des publics du monde entier, se produisant dans des pays tels que l’Allemagne, les États-Unis, l’Angleterre, l’Italie et la France. Leur musique transcende les frontières, et ils sont unanimement reconnus comme de véritables ambassadeurs de la musique malgache à l’international. Par ailleurs, le groupe Mahaleo continue de créer de nouvelles chansons passionnantes. « Un tout nouveau single est prévu très bientôt » termine-t-il.