BANDITISME – Un agent vaccinateur et sa fille attaqués

À moto, un agent vaccinateur et sa fille ont été interceptés par quatre malfaiteurs, dimanche, vers 18h, quand ils sont partis d’Ambovombe pour Amboasary Sud. D’après la gendarmerie, avisée par une autorité, la bande portait des armes blanches. Elle a attaqué sa cible par jets de pierres. Au guidon de leur deux-roues, le chef de famille a été blessé à la bouche, au genou et à la cheville droite. Immobilisé, il a été dépouillé de son pistolet automatique de 7,65 millimètres avec son papier. Les malfaiteurs ont également volé ses bracelets en argent, ainsi qu’une somme de deux millions six cent mille ariary. Les bandits n’auraient pas touché à sa fille ; ils ont pris la fuite après qu’ils ont eu ce qu’ils voulaient. Deux adjudants-chefs ont engagé la poursuite avec sept gendarmes et les habitants de dix-sept fokontany environnants. La première compagnie d’infanterie de Sampona et la brigade de la gendarmerie d’Ambovombe ont été informés au cas où l’opération aurait besoin de plus d’éléments de renfort, selon les informations recueillies. Jusqu’à hier, aucune arrestation n’est intervenue.