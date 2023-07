AUTISME. – Sécurité à long terme exigée pour les autistes

Les personnes en situation de handicap méritent une prise en charge sociale à longue durée. Telle était la résolution de la table ronde organisée par l’association Autisme de Madagascar, jeudi dernier à l’hôtel les Roches rouges à la Corniche. « L’impact de l’accès des personnes en situation de handicap aux programmes de filet de sécurité sociale » était le thème de l’atelier. L’association a mené une enquête sur le bien-être social des personnes handicapées à travers le projet EQUAL depuis les mois d’octobre et novembre 2022 dans six régions dont la Diana, Boeny, Atsinanana, Analamanga ainsi que dans la région Matsiatra Ambony et Atsimo atsinanana. « L’objectif du projet EQUAL est de permettre aux personnes handicapées de bénéficier de la sécurité sociale et d’augmenter le nombre d’éducateurs dédiés », a déclaré la coordinatrice du projet, Ralandison Boarifara. « Les résultats des enquêtes ont révélé que ces personnes vulnérables ne sont pas toujours prises en charge. Le résultat des plaidoyers réalisés était adressé aux différents responsables gouvernementaux. Ces discussions permettront d’apporter des changements afin que chacun puisse jouir pleinement de ses droits en tant qu’être humain. Tous les enfants quelle que soit leur différence naissent égaux et jouissent des mêmes droits », a déclaré le président fondateur de l’association Autisme Madagascar. « On constate que les personnes handicapées sont en difficulté. La région de Boeny en particulier a déjà consenti des efforts pour aider les écoles qui scolarisent les enfants handicapés, notamment la Sekoly Mampietay eto Mahajanga (Semama) », a déclaré le directeur de l’information et de la protection civile au niveau de la région Boeny.