ANTSIRANANA – 14 juillet : Une fête nationale empreinte de fierté pour les Français

Ressortissants français et binationaux du Nord ont pu accueillir la fête nationale française comme il se doit. Le Consulat a été paré des couleurs de l’hexagone.

Comme partout ailleurs, les ressortissants français d’Antsiranana ont également participé à la célébration de la fête nationale française, bien que les festivités diffèrent de celles qui ont eu lieu en France. Pour de nombreux expatriés, les résidents et les binationaux, le 14 juillet est une occasion spéciale de célébrer leur attachement à la France et de maintenir un lien avec leur pays d’origine. Même s’ils sont loin de chez eux, ils expriment leur fierté d’être Français et marquent cette journée d’une manière fraternelle.

La cérémonie a vu la présence des autorités locales , civiles et militaires conduites par le secrétaire général de la région Diana Angelo Tilahizandry et le préfet Lucien Mananjara. Mention particulière pour l’assistance des chefs religieux.

Cette année, comme il est de tradition, ils se sont donnés rendez-vous au bureau du consulat honoraire de France , rue Buenowski, lors de la soirée du vendredi dernier pendant laquelle ils ont partagé un cocktail convivial avec des menus traditionnels français pour honorer la culture française. Cette fois, la célébration a connu un trait particulier car l’enceinte du consulat s’est parée des couleurs bleu, blanc et rouge.

La cour était aussi remplie de chaises pour les invités, en particulier les personnes âgées. Mais, ce qui rendait cette soirée spéciale, c’était la présence d’un minibus de l’alliance Française connu par l’appellation « Culture bus », équipé d’un grand écran et d’une sonorisation, servant à rediffuser sur un écran géant le déroulement du défilé militaire sur les Champs Élysées.

Bref, ce rassemblement a aussi permis de recréer une ambiance festive à l’image des célébrations françaises. Entre musique, apéros, et les échanges entre compatriotes, la soirée du 14 juillet a battu son plein dans la capitale du Nord dans une atmosphère chaleureuse.

Bilan

Après les hymnes nationaux des deux pays, le consul honoraire de France à Antsiranana Lionel Biancuzzi a saisi l’occasion pour présenter un bilan de la présence française dans le Nord. Il a tenu à rappeler qu’une des forces de la relation entre la France et Madagascar, ce sont les hommes et les femmes qui l’incarnent au quotidien. Les Malgaches sont nombreux en France, plus de

75 000 étudiants ou simplement de personnes de passage. Tandis que les Français installés à Madagascar sont environ 18 000 dont 1 400 dans la région Diana et plus de 1 000 dans la ville d’Antsiranana.

Depuis le 14 juillet de l’année dernière, les escales des bâtiments de la marine nationale ont largement augmenté. Les bâtiments stationnés à la Réunion, comme Floréal, Nivôse, Champlain continuent à faire leurs traditionnels relâches à Antsiranana. Notons que « Diégo-Suarez » est dans l’imaginaire des marins de la marine française une escale mythique .Cet imaginaire a longtemps été entretenu par les anciens qui ont travaillé à la base navale et il se perpétue grâce à ces escales.

En outre, l’Alliance Française d’Antsiranana, fête ses cinquante-six ans d’existence avec deux cents évènements culturels par an. Maintenant, elle est la deuxième plus grosse alliance du réseau après la capitale.

De plus, la présence de la France à Antsiranana, c’est également le Collège Sadi Carnot qui accueille trois cent quatre vingt-dix-sept élèves.

Le consul a également présenté quelques statistiques de 2022 de l’Agence consulaire à Antsiranana. Citons entre autres, les 3 568 personnes reçues soit une moyenne de 17/jour, les 564 états civils traités dont 535 retours positifs. L’année dernière, le nombre de dossiers de bourses traités était de 154 et le consulat a enregistré 2 350 informations diverses, y compris les visas…

Pour conclure son intervention, il n’a pas aussi oublié de citer l’action des régions françaises à Diégo, le Conseil Régional de Picardie, le Conseil Général du Finistère , qui va malheureusement fermer ses portes prochainement, et le Conseil Général de Mayotte qui, depuis de nombreuses années réalisent des projets de coopération dans les domaines économiques , culturels, éducatifs et du développement.

« Les services du consulat général s’appuient sur les agences consulaires et sur ceux qui les animent avec énergie et dévouement. Dans les mois qui viennent, plusieurs actions seront engagées afin d’améliorer les services qui vous sont rendus et programmer des tournées consulaires avec plus de prévisibilité et une durée adaptée

aux besoins de la communauté »

a-t-il conclu.