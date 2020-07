Témoignage – Le Pr Mamy Lalatiana Andria – manarivo s’est rétabli

L’ancien ministre de la Santé publique, le Pr Mamy Lalatiana Andriamanarivo, atteint par la covid-19, a recouvré la santé, après plusieurs jours de traitement. « Car, par la Grâce de Dieu, je suis guéri aujourd’hui », publie-t-il sur les réseaux-sociaux, hier.

Il a partagé quelques conseils, pour prévenir le coronavirus, mais aussi pour aider et soigner les malades. « Consommer des nutriments qui donnent de la force notamment de la vitamine C (un citron ou une orange par jour). Pratiquer du sport au moins trois fois par semaine. Boire 2 à 2,5 litres d’eau par jour. S’exposer régulièrement au soleil, si possible entre 10 heures et 16 heures. Éviter la consommation de tout produit nuisible pour notre corps: alcool, tabac, drogues. Faire des exercices de respiration profonde dans un endroit propre. Savoir se reposer et bien dormir, au moins six heures de sommeil pour un adulte. Avoir confiance en Dieu ». Le sport ne serait pas, toutefois, recommandé, pour les personnes déjà infectées. « Ces points sont très utiles dans le cadre d’un traitement médical. Vous pouvez les appliquer, excepté le sport si vous êtes atteints du coronavirus. Vous pouvez reprendre les exercices, une fois guéri», précise-t-il. Il incite tout le monde à rester chez soi et à prendre au sérieux les consignes d’hygiène et les gestes barrières pour se préserver et préserver la santé des autres.