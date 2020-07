Secteur extractif – Ambatovy s’apprête à une reprise

Sumitomo Corporation, un des principaux actionnaires du projet Ambatovy a effectué, hier un don au centre de commandement de la lutte contre le coronavirus. Une occasion pour les responsables de la société d’exposer un bref état des lieux sur la situation de l’industrie en question.

« La plus grande partie du capital humain d’Ambatovy a été contraint de partir en chômage technique. Cependant, ces éléments qui ont dû arrêter leur travail bénéficient malgré tout d’indemnité pour assurer leurs besoins et les maintenir à flot en ces temps de crise. L’entreprise est en ce moment dans une phase de soin et d’entretien et nous espérons que la situation se rétablisse au plus vite» explique Philippe Beaulne, vice président d’Ambatovy en charge du développement durable. Une façon pour ce responsable d’expliquer que la société s’efforce de maintenir les ressources opérationnelles afin de pouvoir être prêt dès que la reprise des activités sera effective.

Le don de la Sumitomo Corporation répond à un besoin capital de renforcer la protection du personnel médical. Il se compose de neuf mille masques et sept cent cinquante tests au profit des trois hôpitaux à Antananarivo, dont le CHU Joseph Raseta Befelatanana, l’hôpital Manara­penitra d’Andohatapenaka, et le CHU Anosiala ainsi que de trois mille masques médicaux, sept cent cinquante tests, et cent combinaisons de protection pour le Centre de Commandement Opérationnel de District (CCOD) de Moramanga.