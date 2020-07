Reforme curriculaire – Les enseignants d’une nouvelle discipline sélectionnés

Les futurs enseignants de la discipline Sciences économiques et sociales (SES) à l’Enseignement secondaire général sont connus. Le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnel (MENETP) a publié, hier, la liste des candidats sélectionnés pour la formation à cette discipline. Ils sont au nombre de trois-cent-cinquante. «S’ils réussissent cette formation avec brio, ils seront recrutés puis affectés dans les lycées publics», affirme une source auprès du MENETP.

Les Sciences économiques et sociales (SES) sont une nouvelle discipline au niveau des lycées. Un nouveau système d’orientation scolaire sera mis en place, à partir de la classe de Première. Les élèves pourront choisir entre les Séries Littéraire (L), Scientifique (S) et Organisa­tions-Sociétés-Économiques (OSE). Cette réorganisation entre dans la reforme curriculaire, en vue de l’amélioration du système éducatif prescrit dans le Plan Sectoriel de l’Éducation (PSE).

La formation de ces futurs enseignants se fera en hybride: à distance et en présentiel. Elle devrait commencer en ce mois de juillet et s’étalera jusqu’au mois de janvier 2021.

L’évaluation des candidats se fera au mois de février 2021. « Les informations relatives à la formation au sein des Écoles Normales Supé­rieures (ENS) et les dossiers à fournir pour le recrutement seront communiqués ultérieurement. Les intéressés sont priés de consulter les tableaux d’affichage au niveau des directions régionales de l’Éducation nationale et enseignement technique et professionnel (DRENETP)», peut-on lire dans un communiqué.