Propagation – Mesures drastiques à partir de lundi dans le Boeny

Après les quinze nouveaux cas positifs de mercredi, deux autres patients ont été déclarés porteurs du coronavirus à Mahajanga jeudi. Au total, trente et une personnes sont recensées au tableau des malades, mais les traitements sont déjà achevés pour la moitié. Face à cette propagation grandissante de la pandémie, le Centre régional de commandement opérationnel (CRCO) covid-19 du Boeny, a décidé d’être intransigeant.

« Dix mesures ou commandements seront appliqués à partir de lundi. Les protocoles sanitaires et gestes barrières ainsi que la distanciation physique et le port obligatoire de masque seront inévitables. Mais désormais, les écoles privées et publiques ainsi que les centres de formation seront tous fermés. La circulation des habitants sera limitée à une personne par famille. Seul le conducteur sera autorisé à monter sur une moto, quad ou vélo », martèle le président du CRCO, Laha­- naina Fitiavana Ravelomahay, préfet de Mahajanga.

Tous les véhicules de transport public, à savoir les bus et tricycles, seront désinfectés tous les deux jours. De même, les véhicules qui entrent à Mahajanga, seront aussi aseptisés. La nouvelle réforme concernant le transport sera la limitation du nombre des taxis-brousse au départ à un véhicule par jour par coopérative vers les autres districts. La désinfection sera obligatoire une fois par semaine.