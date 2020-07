Propagation – Les Institutions redoublent de vigilance

Les lieux les plus visités sont exposés à la pandémie de la covid-19. Les mesures sont renforcées au sein des Institutions. La solution la plus simple est la fermeture temporaire de la plupart des bureaux et la restriction de la circulation des personnes autant que possible. Après la détection des contaminés dans le personnel du Sénat, entre autres, le palais de verre d’Anosikely a suspendu tous les services cette semaine. Toutes les mesures sont adoptées afin de limiter la propagation de la pandémie après la clôture de la première session ordinaire.

La Haute cour constitutionnelle redouble également de vigilance afin de préserver la santé de son personnel. Un communiqué sur le site de l’Institution d’Ambohi­dahy a fait savoir que même les courriers déposés au poste de sécurité doivent être soumis à la désinfection avant leur transmission à leur destinataire. Car ils risquent de transmettre le virus d’une personne à l’autre. Aucune personne autre que le personnel n’est autorisé à entrer dans le site.