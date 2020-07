Etablissement hospitalier – Cinq centres de traitement des formes graves

Tous les grands établissements hospitaliers de la capitale peuvent, désormais, prendre en charge les personnes qui développent les formes graves de la covid-19. Ils disposent de circuits d’oxygène et d’autre matériel médical nécessaire à la réanimation. Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Joseph Ravoahangy Andria­navalona (JRA) et le Centre hospitalier de Soavinandriana (ou hôpital militaire) ont été désignés pour s’occuper des formes graves, avec le CHU Joseph Raseta de Befela­tànana, celui d’Anosiala et celui d’Andohatapenaka.

« Le ministère de la Santé publique a prévu une éventuelle hausse du nombre de personnes présentant des détresses respiratoires. Il s’est préparé à accueillir davantage de cas », explique le Pr Zely Arivelo Randriamanantany, directeur général de la Fourniture des soins auprès du ministère. La capacité de ces hôpitaux n’est pas précisée. « Ils peuvent libérer des salles, selon les besoins », poursuit le responsable. Hier, le Centre de commandement opérationnel a rapporté quatre vingt six formes graves, la plupart étant hospitalisés à Tana.