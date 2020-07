Épidémie – Plusieurs porteurs de la covid-19 non dépistés

Le nombre de personnes atteintes par la covid-19, depuis le début de l’épidémie, dépasserait largement les six mille quatre cent porteurs de virus rapportés hier, par le Centre de commandement opérationnel (CCO), selon des médecins. Celui-ci rapporte uniquement les cas confirmés par les tests PCR.

« Nous ne pouvons pas fournir des chiffres. Mais la réalité sur le terrain affirme qu’il y a plusieurs porteurs de virus non dépistés dans la communauté. Vous pouvez demander à des agents des centres de santé de base (CSB) le nombre de personnes qui présentent les symptômes de la covid-19 qu’ils consultent, chaque jour, pour le vérifier», lance le Dr Abel Ranaivoson, président du syndicat des Médecins fonctionnaires, hier.

Les médecins des CSB à Antananarivo sont effectivement débordés, depuis le début du traitement des cas symptomatiques de la covid-19, dans ces formations sanitaires. Certains hôpitaux reçoivent jusqu’à une cinquantaine de patients par jour. Des cas suspects se précipitent, également, dans les cabinets médicaux privés. « Hier (ndlr : jeudi), j’ai reçu une famille de cinq personnes dont les résultats des tests de diagnostic rapide (TDR) du virus, émis par l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM), sont positifs. Pour d’autres, ce sont les résultats du scanner de leur cage thoracique qui prouvent que le virus a affecté leurs poumons (ndlr : seul le résultat des tests PCR est officiel)», explique la Dr Domoina Rakotonoely, un médecin qui a un cabinet privé à Ambondrona.

Certains patients arriveraient chez ces médecins avec un TDR positif ou un scanner de la cage thoracique. Et beaucoup présenteraient les symptômes de la maladie. Dans les centres de traitement de la covid-19, des patients qui ont développé la forme grave de la maladie, sont pris en charge, sans avoir passé un test. C’est notamment le cas de l’ancien ministre des Hydrocarbures et de l’énergie, Lanto Rasoloelison. « Les tests virologiques (PCR) n’arrivent pas à suivre le rythme des demandes. C’est pourquoi, il y a des porteurs du virus non dépisté », rajoute le Dr Abel Ranaivoson. D’autres mourraient en ayant présenté des symptômes de la maladie, mais n’auraient pas été testé positifs avant leur décès.

Les médecins recommandent aux personnes qui présentent des symptômes de la maladie à commencer le traitement, sans attendre le résultat des tests. Le président de la République, Andry Rajoelina a d’ailleurs annoncé dimanche, que toute personne présentant des symptômes devront être traités même si elles n’ont pas encore fait l’objet d’un test de dépistage du coronavirus. « Le retard de la prise en charge risque d’être fatal », informent les médecins.