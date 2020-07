Environnement – Rondro Harinisainana Baohanta à la tête de l’ONE

Le Dr Rondro Harini­sainana Baohanta a été nommée à la direction générale de l’Office National pour l’Environnement ou ONE. Elle est déjà connue pour son expertise au sein du Centre National de Recher­ches sur l’Environnement ou CNRE, sis à Fiadanana dans la capitale. Cette nomination intervient après la révocation de Laurent Ampilahy, alors à la tête de l’Office, par décision du conseil des ministres jeudi.

Interrogée sur les raisons de ce changement à la direction de l’ONE, lequel a été ravagé par un incendie dans la nuit de mercredi à jeudi, la ministre de l’Environne­ment et du Développement Durable, parle de « concours de circonstances ». Selon la ministre Baomiavotse Vahinala Raharinirina, « dans le cadre d’une prise en considération du bon fonctionnement de tous les organismes rattachés au ministère, un projet d’abrogation de la nomination du directeur général de l’ONE a été proposé le 8 juillet, ce qui a été accepté jeudi en conseil des ministres ».

Hier encore, le rez-de chaussée du siège de l’ONE à Antaninarenina s’est encore enflammé à nouveau. « Les pompiers ont rapidement été appelés et le feu est maîtrisé. On rapporte une situation normale en raison des décombres et du vent fort », selon la ministre. L’enquête sur cet incendie se poursuit à la brigade criminelle et la ministre Baomiavotse Vahinala Raharinirina parle fermement « d’une recherche de la vérité jusqu’au bout étant donné qu’il y a deux possibilités : il s’agit soit d’un incendie criminel, soit d’un accident ».

La nouvelle patronne de l’ONE, Rondro Harinisainana Baohanta prend ses fonctions dans le contexte actuel de suspension de l’octroi des permis environnementaux. L’obtention du permis environnemental détermine le démarrage des travaux ou exploitation ayant trait à la transformation du milieu naturel, au sens de l’article 6 du décret n°2004-167 relatif à la Mise en compatibilité des investissements avec l’environnement MECIE. L’alinéa 3 dudit article prévoit « Le Directeur général de l’ONE reçoit du ministère de l’Environnement, délégation permanente pour délivrer des permis environnementaux ».