Échecs – Tournoi en ligne : Les sept meilleurs primés

A la mode. La Fédération malgache de jeu d’échecs optimise également la situation de crise sanitaire actuelle en organisant des événements dont des compétitions en ligne, comme font d’ail­leurs les autres disciplines.

L’instance nationale, en étroite collaboration avec l’Institut international des sciences sociales (IISS), concocte ce dimanche un tournoi en ligne dénommé « Madagascar online chess open ». Les sept mieux classés à l’issue du tournoi seront tous primés selon les organisateurs. Le champion gagnera 100 000 ariary tandis que le second jusqu’au septième recevront respectivement 60 000 ariary, 40 000 ariary, 20 000 ariary, 10 000 ariary et 5 000 ariary chacun pour les sixième et septième.

Parrain

Ce tournoi qui est parrainé par le multiple champion national, Fy Rakotomaharo, se jouera en catégorie unique « open », c’est-à-dire toutes catégories confondues. La compétition se fera sur la plateforme Lichess.

«La modalité du tournoi sera en neuf rondes système suisse et en cadence de cinq minutes à deux reprises de deux trois secondes par coup », détaille le parrain, Fy Rakotomaharo sur le règlement et le déroulement du tournoi. Cette compétition inédite en guise de redémarrage est ouverte à tous les membres du lichess de la Fédération malgache.

L’initiateur du tournoi, Fy Rakotomaharo, maître international depuis 2017, champion de l’océan indien, porte-fanion malgache à plusieurs reprises aux cham­pionnats du monde et d’Afri­que, assurera surtout la partie technique et surtout celle pédagogique sur twitch.tv. Les inscriptions ont été closes hier soir et le coup d’envoi sera lancé demain à 10 heures.