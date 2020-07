Crise sanitaire – Ambalavao complètement isolé

Les transports régionaux et nationaux ne passent, ne viennent ni ne sortent du district d’Ambalavao, région Matsiatra Ambony. Cela handicape plusieurs secteurs qui tournent au ralenti. Dans la juridiction, les épiceries, grossistes et commerces ferment à dix-sept heures à l’exception des pharmacies, dépôts de médicaments et stations-services. Une situation qui malmène la vie socio-économique du district où la population se sent lésée.