Actions sociales – Un avenir incertain pour HWPL

HWPL craint sa dissolution. L’organisation internationale est implantée à Madagascar depuis 2016.

Heavenly culture, world peace, restoration of light (HWPL ) Madagascar, craint la dissolution de sa structure. Son président, leader de l’Église Shincheonji, organisationmère siégeant en Corée du Sud, a été accusé d’avoir propagé le coronavirus dans le pays. Or, les deux entités sont totalement indépendantes.

Enregistrée au niveau des Nations unies, Heavenly culture, world peace, restoration of light (HWPL) ou Culture céleste, paix mondiale et restauration de la lumière est un artisan de paix, une organisation, qui œuvre pour la promotion des Droits de l’Homme et l’éducation pour la paix. « Le gouvernement sud-coréen martyrise le président de Shincheonji et a déjà fait fermer toutes les églises dans la capitale. Il menace aussi de dissoudre toutes les organisations et associations créées par le fondateur alors que HWPL n’est pas une association cultuelle. Si cette menace était mise à exécution, toutes les actions que nous avons initiées seraient vaines », rapporte Holisoa Ramanantsoa, coordinateur du département des relations publiques de HWPL Madagascar.

L’organisation unit sa voix avec celle des autres associations du monde entier en exhortant le gouvernement sud-coréen à cesser les violations des Droits de l’Homme, de la liberté religieuse, l’intolérance, la violence et la discrimination contre Shincheonji.

Alliée des jeunes

Implantée dans la Grande île depuis 2016, HWPL Mada­gascar a réalisé plusieurs activités, notamment en faveur des jeunes. « Nous avons travaillé avec l’Assemblée nationale en matière de consultation de la Declaration of Peace and Cessation of War (DPCW) qui devrait être retournée aux Nations unies après signature. War, dans ce contexte inclut toutes formes de violences, de conflits, d’insécurité qui entravent la paix. Mais nos interventions ont surtout ciblé les jeunes », ajoute Holisoa Ramanantsoa.

L’organisation a collaboré avec le ministère de la Jeunesse et des Sports dans un projet d’entrepreneuriat permettant aux jeunes de créer des emplois et d’acquérir leur indépendance financière. Elle a également éduqué des élèves du lycée Jules Ferry pour la paix en organisant des ateliers. L’année dernière, elle a participé à l’événement Green peace avec des associations de jeunes engagés dans l’environnement. Elle souhaite encore poursuivre d’autres activités mais son sort est entre les mains du gouvernement sud-coréen.