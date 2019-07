Xes Jeux des îles – Les Malgaches dans un palace

La délégation malgache pour les Jeux des Iles rejoindra l’île Maurice en quatre vagues. La première est déjà sur place depuis mardi soir.

Bien accueillie. La première vague de la délégation malgache pour les dixièmes Jeux des Îles est arrivée à l’le Maurice ce mardi 16 juillet dans la soirée.

Le comité international des Jeux a choisi, pour cette édition, d’installer les délégations de sept îles participantes dans des grands hôtels de l’île aux Dodos, au lieu de mettre en place un village des Jeux, comme d’habitude. Ainsi, toute la délégation malgache est hébergée à Victoire Beach Comber, à une vingtaine de kilomètres au nord de Port Louis.

Cet hôtel quatre étoiles plus a une capacité de sept cents personnes. La délégation de la Grande île est composée de trois cent trente neuf personnes, selon un responsable de l’hôtel. La première vague de la délégation est composée de vingt et un membres.

Elle est dirigée par le chef de mission, Jean Herley Ambinintsoarivelo, président de la Fédération Malgache de Tennis de table, le chef de délégation chargé des hommes, Jean Jacques Rakotomalala , directeur technique nationale de la Fédération Malgache de Judo, et chef de délégation chargé des femmes, Linda Hani­triniaina du ministère de la Jeunesse et des Sports.

ix nageurs ont dû partir plus tôt pour débuter la compétition ce vendredi, jour de l’ouverture officielle. Et pour assister la réunion technique d’hier, six entraineurs de trois disciplines différentes faisaient également partie de la première vague entre autres deux coaches des équipes du volleyball, deux du basketball et deux de la natation ainsi que deux médecins.

Au top

« Nous sommes satisfaits de l’accueil, l’hébergement et la restauration sont vraiment au top comme au championnat du monde », témoigne le coach de la natation, Harivola Marie Sarah Razafindrainibe. « Comparés aux précédents Jeux, c’est mieux », affirme le nageur Lalanomena Andrianirina. La deuxième vague composée des délégations du football, du basketball, du handisport, de l’athlétisme, du tennis de table, du judo, de l’haltérophilie, du badminton et des journalistes, partira ce jeudi.

Et la troisième vague s’envolera le vendredi 19 juillet comportant les délégations du handisport deuxième vague, de l’haltérophilie, de la boxe, de la voile, du cyclisme, du volleyball, du volet jeunesse et des médecins. Et la quatrième et dernière partira le samedi 20 juil­let dont font partie les équipes de rugby, du cyclisme, de l’athlétisme et quelques invités. La plupart des délégations des autres îles, dont la Réunion et Mayotte, sont arrivées hier. L’île hôte qui vibre l’ambiance des Jeux depuis quelques semaines n’attend plus que le coup d’envoi. Les installations au stade Anjalay où va se dérouler la cérémonie d’ouverture sont en cours de finition.