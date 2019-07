Nosy Be – Le Rotary met le cap vers la continuité

Changement à la présidence du Rotary Club de Nosy Be. Et la cérémonie de passation du collier entre la sortante et son successeur s’est déroulée lors d’une soirée exceptionnelle.

L’heure est venue pour moi de remettre le gouvernail, en l’occurrence le collier, au nouveau capitaine qui nous a fait l’honneur d’accepter cette responsabilité », affirme l’Immediat past- président. Dans un bref discours, elle a cité succinctement les réalisations durant son mandat. Le Ravintsara Welness Spa à Djamandzar, a été le cadre de la passation de collier entre l’Italienne Isa Monti, présidente sortante et son successeur, samedi.

Outre le collier, Isa Monti a aussi transmis le marteau et la cloche à Pascal Tolojanahary . Ce dernier a salué les actions menées par les anciens présidents. Il a également remercié son prédécesseur pour son mandat réussi. Malgré un emploi du temps compliqué et chargé, elle a su mener à bien les différentes missions qui étaient les siennes. Il a promis de poursuivre les actions entreprises par les past-présidents.

L’occasion a permis à Pascal Tolojanahary de présenter les axes stratégiques du club. Citons, entre autres, l’approvisionnement en eau et l’assainissement, la santé de la mère et l’enfant, l’alphabétisation et l’éducation, le développement économique local, la prévention et le traitement des maladies.

Lourd collier

Il a également repris les propos du gouverneur du district 9220, Rajasundaram, selon lesquels il n’est pas facile de porter le collier car, évidemment, il est lourd, mais l’engagement et le devoir qui attendent les membres le sont encore davantage. Ces derniers sont actuellement au nombre de seize. Tandis que le comité dirigé par le nouveau président aura à cœur de donner un sens au thème prédéfini par le président du Rotary International, à savoir « Le Rotary connecte le monde ».

Le président du club a procédé à l’intronisation de Beby Henintsoa Fanomezana Ravelonarivo. Il l’a invitée à respecter les règles rotariennes en matière d’éthique professionnelle et à partager les idéaux du Rotary afin de favoriser l’entente mondiale et la paix.

La soirée s’est terminée par un dîner convivial pendant lequel Ravintsara Hôtel a surpris les invités par un menu spécial « Barea ».