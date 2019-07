Concert classique – Quatuor Majesty impressionne

Une belle découverte lors du 103è concert classique de midi de Madagascar Mozarteum, hier après-midi. Quatuor Majesty surprend.

Le temps d’une prestation a suffi pour démontrer leur talent de virtuose. Le Quatuor Majesty, un jeune quartet qui excelle dans la musique classique a, pleinement, surpris son auditoire hier, à l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely. Dans le cadre du 103ème concert classique de midi initié par l’association Madagascar Mozarteum, il a envoûté le public mélomane, venu envahir les lieux de belles interprétations des grands maîtres de la musique classique. Quatuor Majesty a gratifié l’assistance d’une belle surprise par une retranscription à sa sauce d’une chanson intemporelle, elle-même un grand classique du rock contemporain.

C’est vers 13h que le rideau se lève sur ce concert classique mené par quatre musiciens passionnés par les instruments à corde. Loin d’être timides, Joachim Rakotoniaina au premier violon, Samuthiah Andrianarivelo au deuxième violon, Benja Andriambololona à l’alto et Atolotro Ho Fiderana Ny Finoana, au violoncelle, se découvrent pour nous embarquer aux rythmes de leurs mélodies. D’entrée, Quatuor Majesty s’exécute ainsi avec entrain et dynamisme, le tout en maîtrisant chaque touche de poésies propres aux compositions qu’il interprète.

Poétique et symphonique

La feuille de salle à la main, on s’installe confortablement pour savourer l’harmonie des compositions que le Quatuor Majesty joue pour nous. C’est avec le « Quartett n°35, op 64 n°5 » de Joseph Haydn que s’ouvre alors le concert. Durant plus d’un quart d’heure, le quartet se plaît ainsi à nous envoûter par la douceur des mélodies qui bercent nos oreilles. De l’italien Pietro Mascagni, à l’incontournable génie autrichien Wolfgang Amadeus Mozart, le Quatuor Majesty transcende et impressionne alors par sa vivacité. Et de la vivacité, il en a à revendre, puisqu’entre les grands standards du genre, le quartet s’est plu à nous livrer sa version de « Bohemian Rhapsody », du mythique groupe de rock Queen. Le tube joué, pour l’occasion, exclusivement avec les instruments à cordes du quartet se redécouvre à la fois apaisant, néanmoins toujours aussi trépidant.

Pour la petite histoire, c’est au mois de mars de cette année que Quatuor Majesty se forme dans l’optique d’exprimer la noblesse et la pureté de la musique classique. Ceci-dit, à l’instar de ses pairs, le groupe met un point d’honneur aussi à vulgariser ce genre intemporel auprès d’un large public. Au bout d’une bonne heure de concert, c’est avec « Palladio du Concerto Grosso » du compositeur gallois Karl Menkins que le quartet clôt le concert. Une composition qui, telle la bande originale d’un film, nous invite à l’aventure ou à entreprendre une quête si l’on éveille notre imagination. Que d’émotions donc, en attendant le prochain concert classique de midi.