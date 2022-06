Journée mondiale de l’environnment#One Earth #ACTUAL TEXTILES#GO GREEN

Nous n’avons qu’une seule terre ; pour célébrer la journée mondiale de l’environnement, la société ACTUAL TEXTILES œuvre dans des actions pérennes pour la protection de la planète.

Notamment, le recyclage de nos déchets comme les cartons, les emballages plastique, les chutes de tissus, les pots de peinture et papiers ; pour une meilleure utilisation. En partenariat avec Green’N’Kool depuis un certain temps ; un organisme certifié sur la récupération de tout type de déchets ; celui-ci nous propose des moyens plus responsable d’utiliser nos déchets tels les emballages plastiques transformés en pavés autobloquants, les chutes de tissus en plusieurs articles de décoration, goodies, des serviettes hygiénique lavables et réutilisables, les huiles usées en savons bio.

Pour mieux préserver la faune et la flore, Madame Mezbine HIRIDJEE et Monsieur Ilann HIRIDJEE dédient la majeure partie de son propriété en espace verte ; jardin écologique avec différentes sortes de fleurs ainsi qu’un potager bio dont les produits sont distribués à tous leurs employés ainsi que pour les personnes dans des situations précaires du fokontany Ambohipanja ,à savoir, les choux, salades vertes, aubergines, carottes, ananas, citrouilles, tomates,…

En plus des recyclages, ACTUAL TEXTILES agit sur la réduction de la consommation en énergie, ça fait partie même de ces politiques d’entreprise. Nous sensibilisons toutes nos parties prenantes y compris nos employés à mieux consommer les énergies, comme éteindre les lumières en quittant les lieux de travail, à ne pas gaspiller l’eau, une récupération des eaux de puits se fait pour alimenter le tuyau d’incendie et sert comme back up dans les toilettes en cas de coupure d’eau. Le système de la chaudière a été conçu sous forme d’un circuit fermé pour mieux faire la gestion de l’eau. Des visuelles sont présentes partout dans l’usine pour les rappeler.