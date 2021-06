Le ministre Ramarolahy absent

Christian Ramarolahy, ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, est le grand absent de la journée de présentation des rapports d’activités des membres du gouvernement devant l’Assemblée nationale. Au motif «d’un souci de santé», le ministre Ramarolahy n’a pas pris part à ce rendez-vous par visioconférence. Il s’est fait remplacer par Andry Ramaroson, directeur général de l’énergie et des l’hydrocarbures, et Vonjy Andriamanga, directeur général de la Jirama. C’est la première fois que le premier responsable d’une «société anonyme», bien qu’elle assure une mission de service public, défend le bilan d’un département ministériel devant le Parlement. Le boss de la Jirama a déjà parlé au nom du ministre de l’Énergie et des hydrocarbures au colloque pour l’émergence du Sud, à Tolagnaro. Le ministre Ramarolahy, quant à lui, a disparu des radars, pratiquement depuis sa reconduction à ce poste lors du dernier remaniement du gouvernement, en août 2020.