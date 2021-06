Bilan covid-19 – Aucun décès signalé

Le nombre des personnes qui succombent au coronavirus, quotidiennement, diminue. Aucun décès lié au coronavirus n’a été signalé, le 16 juin. Les jours précédents, le cas de décès rapportés n’a pas dépassé les deux, en l’espace de 24 heures. Cette absence de décès est une victoire dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus, que le pays mène tant bien que mal.

Car malgré l’insuffisance des infrastructures d’accueil et du matériel de prise en charge, Madagascar est arrivé à maîtriser l’épidémie avec un variant bien costaud. Le variant sud-africain de la Covid-19 est réputé plus agressif et plus résistant, et fait plusieurs victimes en Afrique Sud.

Le combat est, maintenant, de maintenir la situation actuelle, ou mieux encore, d’éliminer totalement l’épidémie. Le défi est de taille en cette période hivernale, qui est favorable à la propagation des maladies virales. De plus, le virus de Covid continue à circuler.

Trente-six nouvelles personnes ont contracté le virus de Covid à Anala­manga, à Alaotra Mangoro, à Matsiatra Ambony, à Atsimo Andrefana, à Vatovavy Fito­vinany, à Menabe, à Atsimo Atsinanana et à Sofia, selon le bilan épidémiologique du 16 juin.