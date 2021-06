Baccalauréat-Antananarivo – Le début de l’EPS à partir du 5 juillet

Les candidats au baccalauréat dans la province d’Antananarivo auront jusqu’au 5 juillet pour se préparer à l’épreuve physique et sportive. Selon les informations reçues auprès des responsables, les candidats dans le district d’Antananarivo ville, Antananarivo Avara­drano, et Atsimondrano passeront cette épreuve à partir du 5 juillet jusqu’au 16 juillet.

L’examen va se dérouler dans six centres. « Les candidats en série A1, série A2 et série L, S, OSE au niveau d’Alasora, Ambohimangakely auront pour centre le Lycée technique et commercial Ampefiloha. Pour les candidats dont le centre d’examen est au niveau du lycée Jules Ferry Faravohitra. Les candidats en série A2 au niveau de Tana I, Tana II, et Tana III vont passer l’examen au niveau du centre Ankatso », explique Andriamalala Mahafaliniaina Rakotomanga, coordonnateur de l’Epreuve Physique et Sportive au niveau du MEN. Les élèves pourront réclamer ou faire des remar­ques en ce qui concerne la fiche d’inscription au niveau de leur centre d’examen respectif.

Pour les candidats dans le Tana IV, V, et VIème arrondissement, c’est le centre Andohalo qui s’occupe de l’organisation. Pour la série D, c’est le lycée Nanisana qui va s’occuper de cette partie. Pour le district d’Antsimondrano, le centre Andranona­hoatra s’occupera de l’aspect organisation de l’EPS du baccalauréat. Pour les candidats au niveau des périphériques, dont ceux qui sont au niveau de Sabotsy Namehana et Talatan’ny Volonondry. Et pour les candidats à l’enseignement technique, c’est le centre Sabotsy Namehana qui va s’occuper d’eux.

Pour cette année et à cause de la situation sanitaire, l’épreuve collective sera supprimée de l’EPS. Les candidats n’auront plus qu’à passer deux épreuves au lieu de trois « L’épreuve individuelle est déterminée selon le choix du candidat. Il aura choisi par exemple entre la course de vitesse ou le saut à hauteur. Puis la deuxième épreuve consiste à la course de demi-fond de 800 m pour les filles et 1000 m pour les garçons », enchaîne le coordonnateur de l’épreuve du Baccalauréat. Pour l’épreuve théorique, l’examen se déroulera le 13 août. « Les candidats qui sont inaptes aux épreuves pratiques, auront jusqu’en fin de semaine de l’examen du baccalauréat pour passer la théorie », indique le responsable. Pour cette année, la notation du baccalauréat connaît également un changement.