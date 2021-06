Action sociale – Le Filatex au chevet des enfants en situation difficile

L’espoir des jeunes de la rue à être réinsérés dans la société s’accroît. Ils seront poussés et soutenus à devenir des citoyens responsables. Cela, grâce au partenariat du groupe Filatex et de l’association « Les Enfants Du Soleil ». Ils ont signé une convention, afin d’assurer le développement des enfants des centres d’aide par le travail (CAT), pour l’année 2021.

À travers ce partenariat, Groupe Filatex s’est engagé à intégrer le programme de l’association Enfants Du Soleil, qui agit pour ouvrir un toit et offrir de l’éducation à des enfants en situation difficile. Il va financer plusieurs activités de l’association pour l’année 2021, relatives à l’éducation, à l’éveil et les activités pédagogiques. Il s’agit, notamment, de l’aide aux devoirs pour les primaires et les secondaires, le projet « Français pour tous », la découverte des métiers, l’appui à l’éducation, la mise en place de la bibliothèque, des activités d’éveil, les livres de vie, l’acquisition de matériels pédagogiques et les projets informatiques.

« Conscient de la place essentielle des enfants dans la société, et conscient que l’éducation est un pilier pour que l’on puisse « construire l’avenir », le groupe réitère ainsi son engagement dans ce domaine », annonce le Filatex.

Le Groupe Filatex, qui œuvre aux côtés de la population depuis 40 ans à travers plusieurs activités relatives au développement durable, intègre cette fois-ci, le programme des « Enfants Du Soleil ». L’objec­tif des deux partenaires est de contribuer à la réinsertion sociale des enfants et de mettre fin à ce cercle vicieux: celui de voir les enfants des femmes qui mendient, devenir à leur tour des enfants des rues.